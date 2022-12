Stade Rennais : les Rennais finissent leur préparation par une victoire

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Au terme d'un match de 120 minutes, le Stade Rennais, discipliné et sérieux, a dominé le Stade Brestois (3-1) grâce à un doublé de Martin Terrier (24e, 71e) et un but de Jérémy Doku (114e).