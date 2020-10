Stade Rennais : les Rouge et Noir auront 1000 supporters face à Krasnodar

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Mardi prochain, le Stade Rennais va découvrir la phase de groupe de la Ligue des Champions avec la réception au Roazhon Park de Krasnodar (D1 russe). Malgré la situation sanitaire très tendue en France, les Bretons vont pouvoir disposer de quelques supporters pour leurs débuts.

En effet, comme l'a annoncé le club il y a quelques instants sur Twitter, la Préfecture d'Ille-et-Vilaine a autorisé les Rouge et Noir de disposer d'une jauge de 1000 spectateurs pour ce premier match de l'histoire du club en C1.