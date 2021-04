Stade Rennais : les Rouge et Noir de retour en Champions League en 2023 ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Un bien pour un mal, c'est un peu ce que pense Steven Nzonzi de la participation du Stade Rennais à la Champions League cette saison. Le champion du monde estime que sans la C1, son équipe aurait pu lutter pour le podium. Actuellement 8es, les Rouge et Noir sont à quatre longueurs du RC Lens, détenteur de la 5e place qui pourrait offrir un deuxième billet pour l'Europa League en cas de victoire d'un des quatre premiers en Coupe de France. Une saison 2021/22 sans Europe s'annonce donc pour le club breton, ce qui permettra de vérifier les dires du joueur prêté par la Rome…

"Si on fait une saison sans C1, on peut accrocher la 3e ou 4e place"

« Ce serait dommage de ne pas finir européen, a expliqué Nzonzi à L’Equipe. Après, terrible échec… On est encore en course pour l’Europe, même si ça va être compliqué. Dans un calendrier serré, on a eu pas mal de difficultés à gérer le moment Ligue des champions (élimination en phase de groupes), qui a beaucoup fatigué. On a une équipe de qualité, mais il y a de la concurrence. Après, j’ai la conviction que si on fait une saison sans C1, on peut être Monaco et accrocher la 3e ou 4e place. »

Comme c'est le scénario qui devrait s'écrire pour la prochaine saison, les Rouge et Noir auront l'occasion de vérifier les dires de Steven Nzonzi, qui ne sera peut-être plus au club.