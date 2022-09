Stade Rennais : les supporters de l'OM préviennent Mandanda

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Depuis trois jours, les supporters marseillais débattent sur les réseaux sociaux de l'accueil à réserver à Steve Mandanda cet après-midi. Doivent-ils le remercier pour ses épatants états de service, lui qui est le recordman du nombre de matches joués sous le maillot blanc et qui a remporté six trophées ? Faut-il le considérer comme l'adversaire qu'il est devenu et donc le siffler ?

Dans La Provence, un leader de groupe de supporters a répondu : "Mandanda ou pas, il y a un match de ballon à gagner. Il ne sera pas mal accueilli, enfin je ne crois pas, mais le Vélodrome est parfois fada (rires)". Les virages devraient donc l'applaudir à son entrée, peut-être même entonner sa chanson, mais il n'est pas impossible que le Fenomeno ait droit à une bordée de sifflets des tribunes latérales. C'est surtout à la fin du match qu'un éventuel hommage pourrait avoir lieu. La Provence que Mandanda ira saluer les ultras au coup de sifflet final. Pour peu qu'il y ait eu victoire de l'OM, la communion pourrait alors être belle...