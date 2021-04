Stade Rennais : les 3 hommes forts du brillant succès à Angers (3-0)

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Jérémy Doku :

Buteur à Metz avant la trêve et avec les Espoirs belges, Jérély Doku a confirmé qu’il finissait cette saison en boulet de canon. Discret à droite, il a profité de sa première permutation à gauche pour prendre appui sur Martin Terrier et tromper Paul Bernardoni dans le petit filet. S’il commence à être réaliste, comme c’est désormais le cas, les critiques vont forcément finir par s’atténuer.

Martin Terrier

Bourreau du FC Nantes dimanche au Roazhon Park (1-0), Martin Terrier a encore frappé. Auteur d’une passe décisive sur l’ouverture du score, l’ancien attaquant de l’OL a profité d’un caviar de Flavien Tait pour doubler la mise. Son bilan personnel sur les cinq derniers matches de Martin : 3 buts et 3 passes décisives. Entré en jeu, Sehrou Guirassy a lui marqué son quatrième but... sur les quatre derniers matches !

Flavien Tait

On l’a dit : il a été décisif sur le but du 2-0 du Stade Rennais en distillant une offrande à Terrier de près. Face à son ancienne équipe, le milieu de 28 ans a livré une grosse prestation, dans la lignée de ses dernières sorties sous Bruno Genesio. Pour preuve, ce dernier a préféré sortir Eduardo Camavinga plutôt que lui pour faire entrer Clément Grenier (77e).