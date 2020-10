Stade Rennais - Ligue des Champions : une très mauvaise nouvelle vient de tomber

Personne ne l'avait vu venir. Mais l'UEFA a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le Stade Rennais. En cause ? Le non respect des règles sanitaires, et notamment celles mises en place pour lutter contre le Covid-19, par le club et les supporters du SRFC. Qui, on vous le rappelle, éteint bel et bien présents (5 000).

Il y aurait, toujours selon l'UEFA, trois possibles violations de ses règlements. Obstruction de certaines allées du stade, manque de distanciation sociale et absence de port du masque par certains dirigeants du club breton au bord de la pelouse. Reste à savoir sur quoi cette procédure pourrait déboucher.