Stade Rennais : Loïc Badé met en garde le RC Lens

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Premier choc de la saison pour le Stade Rennais et le RC Lens, ce dimanche, à l'occasion de leurs débuts en Ligue 1. Les deux clubs, rivaux pour une place en Europa League la saison passée, finalement revenue à l'OM, vont s'affronter au Roazhon Park. Une drôle de rencontre pour Loïc Badé, transféré d'Artois en Bretagne pour 20 M€ il y a quelques semaines. Interrogé par le site officiel du SRFC, le défenseur central a promis qu'il ne ferait pas de cadeau.

« Il n’y a pas forcément de moment particulier pour retrouver son ancien club. C’est sûr que ce sera un match différent des autres. Je vais jouer une équipe que je connais très bien. Je vais encore plus avoir envie de le gagner. Je ne vais pas leur faire de cadeaux parce que je les aime bien. J’ai un peu suivi leur préparation. Je pense que ce sera un très bon match. Il faut bien démarrer la saison et créer une bonne dynamique d’entrée. On joue à la maison donc on sera légèrement avantagés à ce niveau-là. Il faut en profiter. »

[PROS]



Avant la reprise du championnat dimanche contre le @RCLens, @BadeLoic a évoqué les retrouvailles à venir avec ses anciens coéquipiers. 💬 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 4, 2021