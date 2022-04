Stade Rennais - Lorient : le SRFC a vite et bien fait le travail

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais a pour habitude, depuis le début de la saison, de ne pas flancher face aux formations du bas de tableau. Notamment au Roazhon Park. Et le FC Lorient ne fait pas exception à la règle, bien au contraire. En deux minutes, les hommes de Genesio ont fait le break et possèdent deux longueurs d'avance à la pause.

A la 17e minute, c'est Benjamin Bourigeaud qui a ouverte le score, reprenant sans contrôle un centre de Terrier qui avait heurté le poteau gauche de Dreyer. A la 19e minute, toujours dans les bons coups, Martin Terrier doublait la mise avec une frappe à ras de terre du pied droit. Les Rennais vont pouvoir gérer leur avantage en seconde période.

Pour résumer Depuis 13 heures, au Roazhon Park, le Stade Rennais accueille le FC Lorient dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. En 45 minutes, seulement les joueurs de Bruno Genesio ont bien fait le travail et creusé l'écart face aux Merlus.

Benjamin Danet

Rédacteur