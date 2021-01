Stade Rennais - LOSC (0-1) : Camavinga prévient l'OM

Grosse déception pour le Stade Rennais dimanche : face au LOSC à domicile, les Rouge et Noir avaient l'occasion de réduire l'écart qui les sépare du co-leader du championnat. Au lieu de quoi, la défaite (0-1) les relègue à neuf longueurs des deux premières places. La Champions League s'est considérablement éloignée. Et samedi, il faudra se rendre au Vélodrome, chez un OM mal en points. Mais Eduardo Camavinga a prévenu : pas question d'aider les Phocéens à se relancer.

"À nous de faire le travail au Vélodrome"

"Face au LOSC, il a manqué les détails, que ce soit offensivement ou défensivement. Les gros matches se jouent là-dessus. On a fait quelques erreurs qui nous ont coûté un but. On n’a pas su concrétiser nos occasions. Lille est solide, avec des milieux de terrain engagés qui mettent beaucoup de coups, de densité et d’intensité. En première mi-temps, c’était compliqué de ressortir le ballon mais en seconde, on a rectifié le tir."

"Ce sera aussi compliqué à Marseille, qui doit avoir encore la défaite de l’aller en travers de la gorge. À nous de faire le travail au stade Vélodrome." Les Phocéens ne se sont effectivement pas remis de la défaite au Roazhon Park (1-2) le 16 décembre puisque depuis, ils n'ont gagné qu'un match en L1, pour deux nuls et cinq défaites, voyant leurs espoirs de Champions League s'envoler presqu'irrémédiablement.