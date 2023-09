Stade Rennais - LOSC : Genesio et Fonseca se réservent des surprises

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Le Stade Rennais et le LOSC s'affrontent, ce samedi (17h) au Roazhon Park, pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Pour remplacer Arnaud Kalimuendo, victime d'un claquage et absent plusieurs semaines, Bruno Genesio devrait replacer Amine Gouiri en pointe et titulariser Désiré Doué sur l'aile gauche, d'après L'Équipe. Autre choix fort de l'entraîneur rennais : Baptiste Santamaria devrait être titularisé dans l'entrejeu aux côtés de Nemanja Matic et c'est Enzo Le Fée qui devrait en faire les frais. Côté Lillois, Samuel Umtiti devrait enfin connaître sa première titularisation et Bafodé Diakité et Yusuf Yazici devraient, eux, être préférés à Tiago Santos et Edon Zhegrova.

Les compos probables

Stade Rennais : Mandanda - Assignon, Omari, Theate, Truffert - Santamaria, Matic - Bourigeaud, Blas, Doué - Gouiri.

LOSC : Chevalier - Diakité, Yoro, Umtiti, Ismaily - Gomes, André - Yazici, Cabella, Cavaleiro - David.

