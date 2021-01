Stade Rennais – LOSC : Julien Stéphan enterre la hache de guerre avec Létang

Il y a un peu moins d'un an, le Stade Rennais limogeait son président délégué Olivier Létang. Un choix impulsé par l'actionnaire François Pinault et résultant d'un conflit larvé entre l'ancien dirigeant du PSG et son coach Julien Stéphan, toujours en poste aujourd'hui. Dimanche, le coach rennais retrouve Olivier Létang à l'occasion d'un alléchant Stade Rennais – LOSC (21e journée de L1).

« Une seule personne ne peut pas avoir les résultats tout seul »

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et les vieilles rancunes semblent effacées. Interrogé sur son ancien patron en conférence de presse, Julien Stéphan a rendu hommage au nouveau président du LOSC : « Ça a été un passage important ici. Il a retrouvé un challenge excitant pour lui. Quand on est président du leader c'est un beau challenge. Mais ce week-end c'est le Stade Rennais contre Lille. C'est quelqu'un qui a été important ici. Il a une grosse capacité de travail. Ça ne m'étonne pas qu'il ait rebondi ailleurs ».

Pour autant, s'il ne veut garder que le meilleur souvenir du passage de Létang, Stéphan pense que la montée en puissance rennaise de ces dernières années n'est pas seulement œuvre du dirigeant : « Une seule personne ne peut pas avoir les résultats tout seul. C'est une œuvre collective et il en était le président. Il y a eu des bons résultats qui perdurent depuis. Son passage a été important mais le club continue à se développer depuis un an et continuera à le faire sur l'avenir ». A Rennes, la page est tournée...