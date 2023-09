Stade Rennais - LOSC : les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Respectivement septième et cinquième au classement après quatre journées disputées, le Stade Rennais et le LOSC, deux candidats déclarés à la course à l’Europe, s’affrontent ce samedi (17h) au Roazhon Park. À une heure du coup d’envoi de la rencontre, on connaît les onze de départs choisis par Bruno Genesio et Paulo Fonseca.

Stade Rennais : Mandanda - Assignon, Omari, Theate, Truffert - Matic, Le Fée, Santamaria - Bourigeaud (c), Gouiri, D. Doué.

LOSC : Chevalier - Diakité, Yoro, Umtiti, Ismaily - André (c), Gomes - Yazici, Cabella, Cavaleiro - David.

