Stade Rennais : M’Baye Niang se fait déjà remarquer pour son grand retour !

Julien Stéphan se creuse les méninges pour savoir comment organiser son onze de départ mercredi à Chelsea en Ligue des champions (21h). M’Baye Niang (25 ans) ne devrait pas arranger ses affaires pour les rencontres à venir puisqu'il a fait son retour à l'entraînement collectif ce mardi après son transfert avorté à l’ASSE.

« Je suis de retour », a-t-il lâché tout sourire en retirant son bonnet en guise de salut aux journalistes présents à la Piverdière. « Son apparition est une nouveauté même si le joueur a repris l'entraînement collectif vendredi dernier, rappelle RMC Sport. Avant cela, il était annoncé en phase de reprise depuis plusieurs semaines. » Niang ne figure toutefois pas dans le groupe demain à Londres.

iEduardo Camavinga (cuisse), Faitout Maouassa (cheville), Daniele Rugani (cuisse) et Flavien Tait (Covid) sont dans ce même cas de figure. Titulaire la semaine dernière à Séville (0-1), Jonas Martin était absent de l'entraînement ce matin et a aussi déclaré forfait. Camavinga, lui, s'est entraîné à part en multipliant les courses et les accélérations progressives... sans toucher au ballon.