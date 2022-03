Stade Rennais : Majer met en garde ses coéquipiers avant Angers

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Au terme d'un match riche en rebondissements, le Stade Rennais s'est imposé vendredi dernier sur la pelouse de Montpellier (4-2), en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Lovro Majer, auteur du deuxième but rennais, s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a mis en garde ses coéquipiers avant la réception ce dimanche du SCO d'Angers.

"C’était un match très dur du début à la fin. Il y a eu beaucoup de duels, de fautes. C’était intéressant, je pense qu’on mérite cette victoire. On a bien commencé avec deux buts incroyables. C’est difficile de jouer contre eux, c’est une très bonne équipe, surtout chez elle. (...) On doit restés concentrés, profiter du jeu. Notre jeu est simple, c’est de l'apprécier, profiter du foot, mettre beaucoup de pression et ne pas oublier de prendre du plaisir."