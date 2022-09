Stade Rennais - Auxerre : Mandanda réagit à sa passe décisive

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! les dessous du dossier Martin Terrier

Lors de l'écrasante victoire ce dimanche du Stade Rennais contre l'AJ Auxerre (5-0), Steve Mandanda a délivré une passe décisive à Flavien Tait, qui a inscrit le quatrième but rennais après avoir été lancé en profondeur par une longue relance au pied de son portier.

En zone-mixte, l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille s'est exprimé sur cette passe décisive, qui n'est pas la première de sa carrière. "Ce n'est pas forcément mon rôle premier, mais quand ça se passe comme ça, on est content. À 3-0, je voulais calmer un peu, mais Flavien Tait est tellement tout seul que je suis obligé de la tenter. Je la tente, elle passe, il marque et c’est une passe décisive pour moi donc c’est cool. Ce n’est pas la première de ma carrière. J’en ai mis une avec l’OM face à l’Inter Milan pour Brandao, avec un contrôle du dos et un enchaînement !"

