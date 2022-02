Stade Rennais : Martin a retrouvé Terrier au bord des larmes lors de son passage au RC Strasbourg

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Les réseaux sociaux sont extrêmement dangereux pour le moral des sportifs. Beaucoup de gens, à travers des comptes anonymes, y profère des insultes contre les footballeurs lorsque ces derniers ne jouent pas bien. Pour certains joueurs, cela à un grand impact sur leur moral et affecte leur quotidien.

Pour l’émission “Le vestiaire“ de RMC Sport, Jonas Martin évoque une fois où il a retrouvé son coéquipier Martin Terrier au bord des larmes lorsqu’ils évoluaient tous deux à Strasbourg : « Il a signé à Lyon mais il est resté, dans la foulée, prêté à Strasbourg. Et comme par hasard, il avait moins de réussite, il ne marquait plus. Et les premiers commentaires c’était “depuis que ta signé à Lyon, tu t’en fous“ alors que c’était le premier déçu de ses matchs. Deux fois je l’ai retrouvé au bord des larmes, après les matchs, car il avait tapé son nom sur Twitter et qu’il voyait tous les gens le critiquer. Ça te tue ta confiance personnelle. Tu ne sais pas qui se cache derrière les réseaux et y a de la méchanceté. Martin a souffert de ça. »

Jonas Martin aborde le sujet du harcèlement des joueurs sur Twitter.



