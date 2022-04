Stade Rennais : Martin Terrier dans l'histoire du club breton

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Si Gaëtan Laborde, buteur cet après-midi, est plus discret en ce moment, Martin Terrier, lui, est sur un nuage. L'ancien joueur de l'OL et du RC Strasbourg l'a confirmé en inscrivant un nouveau but contre Lorient (5-0) ce dimanche, son 21e but de sa saison.

Et cela lui vaut d'établir un record... « Martin Terrier a marqué lors de 7 matches consécutifs en Ligue 1, seul Hervé Guermeur a réalisé une plus longue série pour Rennes dans l’élite (8 en avril-août 1972) depuis qu’Opta analyse les données (1950/51) », révèle en effet l'agence de statistiques.

7 - Martin Terrier a marqué lors de 7 matches consécutifs en Ligue 1, seul Hervé Guermeur a réalisé une plus longue série pour Rennes dans l’élite (8 en avril-août 1972) depuis qu’Opta analyse les données (1950/51). Déchaîné. #SRFCFCL pic.twitter.com/dckFxKiatL — OptaJean (@OptaJean) April 24, 2022

Laurent HESS

Rédacteur