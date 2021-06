Stade Rennais : Maurice et Genesio ont pris une mesure forte envers leurs joueurs, dont Camavinga

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Les pays qualifiés pour le tournoi de football des Jeux Olympiques commencent à communiquer les groupes de joueurs convoqués. Le Brésil, par exemple, n'a pas retenu les Parisiens Neymar et Marquinhos mais le Marseillais Gerson en sera. Sauf si ses dirigeants s'y opposent. Pour le Stade Rennais, en tout cas, la question est déjà réglée.

Selon L'Equipe et Ouest-France, les dirigeants des Rouge et Noir ne libèreront pas leurs joueurs pour le tournoi olympique, qui s'étalera du 22 juillet au 7 août. Entre la reprise de la Ligue 1 et les barrages de la Conférence League, les échéances sont trop importantes - et nombreuses - pour se permettre de voir des joueurs filer à l'autre bout du monde (le Japon). Faitout Maouassa, Eduardo Camavinga et Adrien Truffert sont déjà prévenus qu'ils ne rejoindront par les Bleuets.

Stade Rennais bans its players from participating in the Olympic Gameshttps://t.co/y2uCevOYVE — Kenyannews.co.ke (@kenyannews_) June 17, 2021