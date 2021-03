Stade Rennais : Maurice prend un risque avec Genesio, Stéphan au rebond en L1 ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Bruno Genesio est toujours plus proche de signer au Stade Rennais. S’il reste des détails à régler, L’Équipe confirme que les deux parties devraient bien trouver un terrain d’entente pour un contrat jusqu’en juin 2023. L’ancien entraîneur de l’OL était pourtant parti pour dire non aux dirigeants du club breton mais Pini Zahavi et Florian Maurice ont sans doute réussi à le faire changer d’avis.

« Le choix Genesio sera présenté comme celui de Maurice »

Le directeur sportif du Stade Rennais apprécie Genesio et sait qu’il pourra travailler dans une confiance totale à ses côtés. En revanche, il avancera aussi à découvert, en première ligne. « Le choix de Genesio sera présenté comme le sien. Un choix lyonnais. Et il sera perçu ainsi dans les couloirs d’un club où les murs ont des oreilles, et des bouches qui s’empressent de tout raconter à la famille Pinault, peut-on lire dans L’Équipe. Si les résultats, catastrophiques en ce début d’année avec une seule victoire toutes compétitions confondues, ne s’améliorent pas, Maurice entendra que ses recrues estivales ne valent pas l’argent dépensé. »

Stéphan à Nice, un mariage attendu ?

Par ailleurs, que devient Julien Stéphan depuis sa démission ? L’ancien entraîneur du Stade Rennais devrait faire un petit break et étudier les offres qui se présenteront à lui par la suite. Un premier point de chute lui tendrait les bras. « Julien Stéphan rebondira. Je le vois bien à Nice... Ce serait un bon choix pour les deux », prophétise Nabil Djellit. Un banc où un certain Genesio aurait également la cote...