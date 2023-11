Stade Rennais : méfiant avant Haïfa, Stéphan veut s'offrir une finale face à Villarreal

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Battre Haïfa pour valider la qualification avant une finale pour la 1ère place

"Ça fait plaisir parce que c'est une compétition différente, une compétition que le groupe a très bien entamée. L'objectif, c'est d'aller chercher la qualification. Mon sentiment personnel, ce n'est pas le plus important. L'objectif ? Step by step. D'abord, c'est la qualif', c'est l'enjeu de demain (jeudi). Et ensuite se donner les moyens de jouer une finale contre Villarreal à domicile. Mais ça ne sera pas simple parce qu'on va affronter une équipe (le Maccabi) revancharde par rapport au match aller."

Haïfa, un adversaire redoutable malgré des conditions difficiles pour lui

"C'est une équipe qui a repris son Championnat le week-end dernier, qui vit des moments très difficiles. Il faut s'en méfier malgré tout. La Coupe d'Europe, c'est différent, il y a le huis clos, ils vont jeter leurs dernières forces dans la bataille, jouer pour la fierté et l'honneur. Ça nous amène à être en alerte. J'ai vu le match aller, celui contre Villarreal, et celui qu'ils ont joué le week-end dernier en Championnat. On les a étudiés mais le laps de temps entre les matches est très court. Ces deux derniers jours, on a surtout été focus sur nous. Mais dès demain (jeudi), on fera une présentation très claire du Maccabi, avec des éléments d'observation et des pistes à creuser pour leur poser des difficultés."

Il pourrait réutiliser la défense à trois

Aligne une défense à trois

"C'est une possibilité. Je vous l'avais dit avant Reims qu'on avait différentes manières de jouer et que c'était une richesse pour un entraîneur, que ce soit en début de match ou en cours de match. La défense à trois qui a été installée a été très complémentaire, avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer comme ça. C'est une possibilité."

