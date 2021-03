Stade Rennais : Mendy et Raphinha font déjà tout pour faire enrager Genesio

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

Pierre Ménès continue de tousser. Le consultant de Canal+ ne comprend toujours pas pourquoi le Stade Rennais a laissé filer Raphinha à Leeds pour recruter le décevant Jérémy Doku au mercato estival. L’intéressé n’a pas fini de s’étouffer tant que l’ailier brésilien semble comme un coq en pâte chez les Peacocks.

« Je suis vraiment heureux et tellement satisfait de faire partie de ce club, a déclaré Raphinha sur le site officiel du club anglais. Quand j'ai découvert que Leeds s'intéressait à moi et qu'ils me voulaient et la façon dont ils m'ont accepté, la façon dont j'ai été aimé, la façon dont j'ai été traité à mon arrivée ici signifie beaucoup et je suis vraiment heureux maintenant. Aujourd'hui, je suis vraiment bien installée dans la ville et dans le club. Je remercie tout le monde pour leur affection. Ils y ont contribué. »

Mendy, roi du clean-sheet à Leeds

À peine débarqué sur le banc du Stade Rennais, Bruno Genesio peut aussi enrager d’avoir vu partir Édouard Mendy. Arrivé à Chelsea l'été dernier, le gardien sénégalais s'est rapidement imposé avec Frank Lampard puis Thomas Tuchel alors que son remplaçant à Rennes Alfred Gomis peine. Après le nul concédé dimanche dernier face à Manchester United (0-0) puis la victoire acquise à Liverpool (1-0) jeudi, Mendy a ainsi rendu 12 clean sheets en 22 titularisations en Premier League (55%) !

Sur les 210 gardiens à avoir débuté au moins dix rencontres dans la compétition, il est le seul à avoir un pourcentage supérieur à 50%. En 2017-2018, il avait contribué au titre de champion de Ligue 2 du Stade de Reims en n'encaissant pas de but lors de 18 matches sur les 34 disputés. Genesio ne peut qu’applaudir et se dire qu’il aurait peut-être pu compter sur lui s’il était arrivé plus tôt...