Stade Rennais : Mendy vaut à Tuchel une critique acerbe

Remplaçant de Frank Lampard sur le banc de Chelsea le 25 janvier, Thomas Tuchel connaît des débuts quasiment parfaits puisque son équipe a remporté cinq matches et été tenue en échec à une reprise toutes compétitions confondues. Mais ça n'empêche pas le manager allemand d'être dans le viseur de Gary Neville à cause… d'Edouard Mendy ! L'ancien gardien du Stade Rennais a en effet été laissé sur le banc au profit de l'Espagnol Kepa Arrizabalaga lors de la victoire sur Newcastle (2-0) hier. Et ça, l'ancien défenseur de Manchester United ne comprend pas…

L'arrogance de Tuchel pointée du doigt

"Je dois dire qu'il ne ressemble... pas à ce que je pense d'un gardien de but qui devrait être dominant dans tous les domaines, a dit Neville à propos de Kepa sur SkySport. Il n'avait pas l'air d'un grand gardien de but et, honnêtement, je pensais qu'il serait remplacé et parti pour toujours. C'est probablement l'arrogance d'un manager de haut niveau qui pense qu'il peut améliorer tout le monde en travaillant avec lui alors que le dernier manager ne pouvait pas tirer le meilleur de lui."

Inutile que ce dernier tacle est une façon pour Gary Neville d'apporter son soutien à son ancien coéquipier en sélection Frank Lampard. Pas sûr cependant que ça incite Thomas Tuchel à revenir sur sa décision concernant Edouard Mendy…