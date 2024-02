Stade Rennais : Pierre Ménès désigne le héros du réveil breton

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Après Clermont (3-1), l'OGC Nice (2-0) et Lyon (3-2), le Stade Rennais a passé la quatrième (victoire consécutive) samedi contre Montpellier (2-1). Les Rouge et Noir sont remontés à la 9e place et ne sont plus qu'à quatre longueurs de la zone européenne. Un rétablissement que beaucoup attribuent à Julien Stéphan, qui a remplacé Bruno Genesio il y a deux mois. Mais pour Pierre Ménès, c'est plutôt le retour de forme de Martin Terrier qui a fait office de déclic.

"Une efficacité qui tient beaucoup au retour en forme de Martin Terrier"

"Ce qui compte le plus dans un système de jeu, c'est son efficacité. Et c'est vrai que Rennes, depuis quelque temps, a retrouvé une efficacité, qui tient beaucoup au retour en forme de Martin Terrier. Après, c'est une équipe qui fait des dégâts. Gouiri, Blas... c'est pas des petits joueurs, des petits salaires. Il va falloir les intégrer à un moment. C'est vrai qu'on retrouve pas moments le Rennes flamboyant des débuts de Genesio. Les résultats sont là. L'équipe se redresse et se rapproche des places européennes, ce qui est l'objectif pour un club comme Rennes, avec un tel budget."

