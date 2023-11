Stade Rennais : Ménès se paie Pinault pour avoir rappelé Stéphan

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Alors que le Stade Rennais a choisi de nommer Julien Stéphan pour remplacer Bruno Genesio au poste d’entraîneur, Pierre Ménès a donné son avis au travers de sa chaîne YouTube dans son « Face à Pierrot » de ce lundi.

« Sur la durée, ça lasse les joueurs »

S’il reconnait que le fils de Guy Stéphan fait souvent du « bon boulot au début » dans les clubs où il est passé, Pierre Ménès n’est pas emballé par son travail. Expliquant avoir eu un dialogue de sourds avec lui à son arrivée au RC Strasbourg, le consultant explique être influencé par les échos du vestiaire le concernant :

« Je pense que Stéphan fait partie de ces entraîneurs qui performent la première année. Il a de belles idées, un discours nouveau mais je pense que sur la durée, ça lasse les joueurs (…) Moi, je n’ai aucun problème avec lui mais à l’époque où il était à Rennes, ce sont les joueurs de Rennes qui, un par un, m’avaient alerté sur son comportement. Et qu’on arrête de me parler de Mbaye Niang ou Clément Grenier, il y avait bien d’autres joueurs et d’autres composantes du club qui étaient en conflit ouvert avec lui ».

« Cela en dit long sur la démocratie dans ce club »

« Dubitatif » sur les capacités de Julien Stéphan à réussir une deuxième fois à Rennes, Pierre Ménès estime que l’intéressé risque de trouver quelques peaux de bananes sur sa route : « Je sais qu’il a été imposé par Pinault. Cela en dit long sur la démocratie dans ce club. Je sais aussi que ça ne fait pas que des heureux loin de là mais bon, c’est leur problème ».

