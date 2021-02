Stade Rennais - Mercato : après Pierre Ménès, Raphinha enfonce Jérémy Doku

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots. Lancé sur le jeunisme tenté par plusieurs clubs de L1 cette saison, le consultant de Canal+ a descendu sa victime préférée Jérémy Doku. « Il faut arrêter avec le jeunisme. L’exemple, c’est Doku, 18 ans, 25 millions d’euros. Alors le mec, j’ai vu son match à Montpellier. Très bien, super prise de balle, beaucoup de bons dribbles mais il n’y a jamais rien à l’arrivée, a-t-il fustigé dans sa pastille Pierrot Face Cam. Il ne sait pas faire une passe, il ne cadre pas une frappe. Ce sont les limites du trading. À un moment donné, quand tu veux avoir des résultats, il faut avoir des joueurs qui ont aussi de l’expérience et qui peuvent encadrer des jeunes plus prometteurs. »

En plus, Raphinha a eu un geste de classe immense

Parti à cause de ce même Doku à Leeds au mercato estival, Raphinha a donné raison à Ménès en clôturant la marque hier d’un subtil coup-franc contre Southampton (3-0). Il s’agit surtout du cinquième but en Premier League pour l'ex-Rennais, qui a rendu un hommage appuyé à Ronaldinho et permis aux Peacocks de remonter en 10e position au classement. Quand le Stade Rennais peine en Ligue 1... où Doku est toujours muet en 19 matches (pour deux passes décisives).