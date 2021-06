Stade Rennais - Mercato : coup dur pour Camavinga, un lieutenant prêt à lâcher Genesio ?

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

La décision est tombée ce matin au Stade Rennais : Eduardo Camavinga, Faitout Maouassa et Adrien Truffert seront privés de Jeux Olympiques cet été. Le club breton a annoncé qu’il ne les libérerait pas pour le tournoi olympique de football (22 juillet au 7 août à Tokyo) afin qu’ils soient disponibles dès le début de la saison le 6 août.

Les barrages de la Ligue Europa Conférence auront par ailleurs lieu le 19 et 26 du même mois. De son côté, Bruno Genesio pourrait perdre un lieutenant. Alors que Philippe Hinschberger a rejoint le banc du SC Amiens, Grenoble lui cherche un remplaçant et aurait jeté son dévolu sur Philippe Bizeul.

Selon L’Équipe, des contacts ont été initiés pour recruter l’actuel adjoint de Genesio, détenteur du BEPF et bref coach du Stade Rennais cette saison. Passé par Valenciennes, le Havre, l’OL et donc le SRFC, Bizeul dispose encore d'un an de contrat avec le club breton.

La une du journal L'Equipe de ce mercredi 16 juin : https://t.co/YMKXkpeJHt — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 16, 2021