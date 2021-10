Stade Rennais – Mercato : Edouard Mendy (Chelsea) a trouvé de bons avocats pour son absence au Ballon d'Or

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Vendredi dernier, France Football a communiqué la liste des 30 joueurs nommés pour le prochain Ballon d’Or, et l'absence d'Edouard Mendy, l'ancien gardien du Stade Rennais, a pu surprendre. Le Sénégalais a livré une saison remarquable avec Chelsea, vainqueur de la dernière Ligue des champions. Auteur de 9 clean sheets en 12 matches, Mendy avait été décisif. Ce que n'a pas manqué de rappeler Sadio Mané, son compatriote.

«C’est inadmissible. Je ne comprends pas, ce sont des choses à déplorer», a soutenu l’attaquant de Liverpool ce week-end en sélection. «Je pense que nous, on doit faire le double de certaines personnes pour être bien jugé, bien vu», a également commenté le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly.

I am very proud and honoured to be part of the 10 nominees for the#YatchineTrophy, We won a lot of trophies this year, it makes this year special.

It is for me a motivation to do more and keep on working hard to maintain such a high level of performance with @ChelseaFC pic.twitter.com/dUqLWUL5Tm