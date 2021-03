Stade Rennais - Mercato : Genesio c'est fait, date de présentation connue

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Julien Stéphan, responsable de la crise au SRFC ?

Grand supporter du Stade Rennais, le journaliste de Canal +, Eric Besnard, vient d'en dire un plus sur la prochaine figure du Stade Rennais. On savait que le SRFC avait choisi Bruno Genesio pour le banc de touche, en successeur de Julien Stéphan, démissionnaire, mais on attendait une date quant à la présentation aux médias de l'ancien technicien de l'Olympique Lyonnais.

Ce devrait être fait demain. Enfin, et Besnard le précise également, Bruno Genesio a signé son contrat avec son nouveau club.