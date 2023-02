Stade Rennais – Mercato : Genesio justifie la vente de Kamaldeen Sulemana

Recruté pour 17 millions d’euros en provenance de Nordsjaelland en 2020, Kamaldeen Sulemana ne s’est jamais réellement imposé au Stade Rennais. L’international ghanéen a été transféré en fin de mercato chez la lanterne rouge de Premier League, Southampton pour la somme de 25 millions d’euros. Après la victoire des Rennais face à Strasbourg (3-0), Bruno Génésio s’est exprimé sur le départ de la jeune pépite de 20 ans,

« Ce n’est pas que ça n’a jamais pris. Il y a eu des bons débuts, ensuite des périodes de blessure, de méforme. Une équipe qui s’est mise à tourner, à enchaîner les victoires et ça a été plus difficile pour lui. Il y a eu aussi de l’impatience, parce que ça reste un très jeune joueur. Il faut encore le former. », a-t-il d’abord lancé dans des propos rapportés par Ouest France face à la presse.

« Il souhaitait partir, ce n’était pas notre cas. Mais il le souhaitait tellement fort qu’à un moment donné, ce n’est pas la peine de retenir un joueur qui n’a pas envie de jouer pour un club. Je préfère récupérer un joueur qui a envie de venir, qui est motivé de jouer pour son club. », a-t-il expliqué face à la presse.

Official, confirmed. Southampton have signed Paul Ounachu and Kamaldeen Sulemana on permanent moves. ⚪️🔴 #SaintsFC



Both deals are signed and approved. #DeadlineDay pic.twitter.com/p5Fywt556g