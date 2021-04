Stade Rennais - Mercato : Létang et le LOSC dépouillent les Rouge et Noir

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les meilleures déclarations de l'année 2020

Les grandes manœuvres se poursuivent au Stade Rennais, qui a changé à la fois de président, de directeur sportif et d'entraîneur sur la dernière année. L'Equipe annonce ce jeudi que deux départs ont été actés au sein de la cellule de recrutement des Rouge et Noir et que la destination des partants, le LOSC, est tout sauf surprenante…

« Arrivés au sein de la cellule de recrutement de Rennes sous la présidence d’Olivier Létang (novembre 2017-février 2020), Jérémie Colson et Allan Petitjean sont en partance pour Lille, pour retrouver leur ancien patron. Passé par Lorient, Jérémie Colson était devenu coordinateur du recrutement du Stade Rennais et Allan Petitjean était arrivé comme nouveau scout après l’avoir déjà été à Reims et Angers. »