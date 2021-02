Stade Rennais – Mercato : perturbé par les convoitises, Camavinga aurait fixé une nouvelle feuille de route

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Daniel Riolo l'a dit avec ses mots à lui sur l'antenne de RMC dimanche soir, Eduardo Camavinga « ne met plus un pied devant l'autre ». Formule manquant certainement de nuance pour le prodige du Stade Rennais qui connaît une période délicate ces derniers mois.

En cause notamment, l'emballement autour de son cas et plus particulièrement les convoitises dont Camavinga fait l'objet. Il faut dire que le milieu rennais a été associé à de grands clubs, et notamment le Real Madrid. Mais alors qu'un départ rapide a pu être évoqué, les plans semblent désormais différents.

Camavinga parti pour une année de plus à Rennes ?

Selon le quotidien AS, Camavinga ne compterait plus se presser pour un départ et souhaiterait désormais prendre de l'expérience avant de faire le grand saut. En conséquence, une prolongation de contrat et une année supplémentaire au Stade Rennais seraient dans les tuyaux. Cela permettrait en prime au Real Madrid d'affronter une réalité économique. Si le club espagnol sort les grands moyens pour attirer Mbappé cet été, un transfert XXL de Camavinga devra forcément attendre un peu. Une temporisation qui semble donc arranger tout le monde.