Stade Rennais - Monaco : Stephan n'y arrive toujours pas, l'ASM nouveau dauphin du PSG

Pas d'électrochoc à Rennes après le remplacement de Bruno Genesio par Julien Stephan... Après la défaite à Marseille (0-2), le SRFC s'est incliné à domicile contre l'AS Monaco (0-2) ce samedi. C'est Vanderson qui a ouvert le score peu après la mi-temps sur un service de Jakobs et une frappe du droit déviée par Belocian.

Des Rennais improductifs

Après un premier acte décevant, les Rennais ont très peu contesté ce succès monégasque. Peu inspirés à l'image de Gouiri, ils ont mis près d'une heure à cadrer leur première frappe, oeuvre de Santamaria, sans danger pour Köhn. A 11 contre 10 après l'expulsion de Vanderson, ils ont même encaissé un second but, signé Fofana, dans les dernières minutes. Avant de sauver l'honneur par Bourigeaud, sur penalty. Une réaction trop tardive. Avec cette victoire, Monaco passe devant Nice et devient dauphin du PSG, qui joue ce soir contre Nantes. Et Rennes reste englué à la 12e place. Avec une avance sur la zone rouge qui pourrait bien diminuer en fonction des résultats de demain...

