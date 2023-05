Stade Rennais, OGC Nice, PSG : les sous-entendus de Gouiri sur l'affaire Galtier

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

L'affaire n'est donc pas encore évacuée. Et l'attaquant du Stade Rennais, Amine Gouiri, a pu s'en rendre compte. Lui qui était encore sous les ordres de l'actuel entraîneur du PSG à l'OGC Nice il y a quelques mois, a donc été interrogé sur les accusations de racisme portées contre le technicien. Des propos étranges, lourds de sous-entendus. "Beaucoup de personnes ont déjà parlé de ça, dont le coach Didier Digard. Il y a une enquête qui est en cours, je crois. Moi, je me concentre sur le match de Nice. Les enquêteurs ? Pour l’instant, personne ne m’a appelé. Personne ne m’a contacté, donc je me concentre sur la fin de saison du Stade Rennais, c’est tout. Peut-être que je ne répondrai pas aux enquêteurs, parce que je n’ai pas envie d’être dérangé(...) La vérité ? C’est important. Mais comme l’a très bien dit le coach Digard, la vérité éclatera. Donc vous verrez par vous-même." A suivre...

Pour résumer A deux jours du déplacement du Stade Rennais à Nice, samedi 17 heures, l'attaquant du SRFC, Amine Gouiri, a été interrogé sur l'affaire Galtier (PSG), lui qui était sous ses ordres au sein du club azuréen. Une réponse pleine de sous-entendus.

Benjamin Danet

Rédacteur