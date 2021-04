Stade Rennais, OL : le coup de fil décisif de Genesio à Stéphan

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Bruno Genesio ne sait pas faire les choses à moitié. À peine arrivé sur le banc du Stade Rennais le mois dernier, l’ancien entraîneur de l’OL s’est directement mis en contact avec Julien Stéphan ! L’occasion pour lui d'obtenir quelques informations complémentaires avant de se mettre au travail.

« J’ai eu Julien très tôt, le lendemain de ma signature je crois, a expliqué Genesio en conférence de presse. J’ai eu un texto très sympa et on s’est appelé. On a échangé quasiment une heure sur son ressenti par rapport au club, au groupe, sur notre métier d’entraîneur aussi et différentes choses qui restent entre nous. »

Rennes très attendu à Reims dimanche

Pour l’heure, Genesio semble avoir réussi à relancer le Stade Rennais. Une confirmation est attendue dès dimanche à Reims lors de la 31e journée de Ligue 1 (15h).