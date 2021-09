Stade Rennais, OL : le pire ennemi de Genesio a encore frappé

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des Rennais les plus utilisés

Le Stade Rennais n’y arrive pas. Étincelant mercredi contre Clermont (6-1), les hommes de Bruno Genesio ne sont pas parvenus à débuter une série en étant accrochés hier par les Girondins de Bordeaux (1-1).

Au Matmut Atlantique, les Rouge et Noir avaient pourtant pris les devants grâce à Gaëtan Laborde (56e) avant d’être repris in extremis sur un but de l’ancien de la maison Mexer (88e). Cela n’a finalement rien de surprenant.

Genesio a historiquement du mal devant le FCGB. L’ancien entraîneur de l’OL n'a en effet remporté qu'un seul de ses 8 derniers matchs face aux Girondins en Ligue 1 sur le banc. Son bilan personnel, à l’OL et donc au Stade Rennais, est donc de 4 nuls et 3 défaites.

