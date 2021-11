Stade Rennais - OL : Pierre Ménès allume Bosz et craque sur 3 Rennais

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le bilan de Julien Stéphan en chiffres

L’OL a été puni hier soir au Roazhon Park (1-4). Tombés sur un collectif bien plus huilé que le leur, les hommes de Peter Bosz ont coulé et affiché un visage désuni, comme avec cette embrouille entre Houssem Aouar et Lucas Paqueta pour tirer le penalty du 1-4 en fin de match. Si l’international tricolore, qui a semblé désabusé de le laisser au Brésilien, a désamorcé toute histoire devant la presse, le mal semble fait.

« J’étais très étonné par la compo d’équipe de Bosz, a analysé Pierre Ménès sur son blog. Quel besoin de changer Toko-Ekambi de côté pour mettre Aouar à gauche ? Comment a ligner Mendes qui est en perdition depuis le début de la saison ? Résultat : la première période lyonnaise a été effroyable. À la reprise, Bosz a admis son erreur puisqu’il a replacé Toko à gauche et fait entrer Slimani. Mais les Bretons étaient euphoriques et infiniment meilleurs que lors de leur victoire face au PSG. »

L’ancien consultant de Canal+ a encensé trois joueurs du Stade Rennais et semble miser sur le club breton cette saison. « Clairement, il se passe quelque chose dans cette équipe bretonne qui a tiré 25 fois au but dans ce match ! Tait qui traînait sa peine depuis son arrivée est énorme depuis le début de la saison, Laborde est magnifique, Aguerd a pris une autre dimension… À ce niveau-là, c’est une équipe sur laquelle il faudra compter », a-t-il conclu.

"𝐍𝐢𝐜𝐞 𝐬𝐞 𝐫𝐚𝐭𝐞, 𝐑𝐞𝐧𝐧𝐞𝐬 𝐬'𝐞́𝐜𝐥𝐚𝐭𝐞"

Victime de Montpellier à l'Allianz Riviera, Nice a raté l'occasion de repasser devant Lens. Les Rennais en revanche, se sont rapprochés de la tête en atomisant un OL méconnaissable.

