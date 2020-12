Stade Rennais – OM (2-1) : le tweet chambreur de la mascotte rennaise à Dimitri Payet

Zapping But! Football Club Stade Rennais : Le bilan comptable de la saison 2019 / 2020

Mercredi matin, Dimitri Payet s'affichait en Une du quotidien L'Equipe, répondant aux critiques sur son poids dans une interview. « Quand je marque, je maigris », avait lâché ironiquement le Réunionnais, agacé sur le procès qui lui est fait depuis le début de saison.

Dans la soirée, Payet n'a pas été le plus mauvais des Olympiens mais il n'est pas parvenu à influer sur le cours de la défaite de l'OM, dix contre onze, sur la pelouse du Stade Rennais (1-2). Réputé pour être très chambreur, comme on l'a vu après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions, l'international tricolore a aussi vérifié le vieil adage de l'arroseur arrosé... par la mascotte des Rouge et Noir.

En effet, sur son compte Twitter, Erminig a paraphrasé le meneur de jeu de l'OM pour le chambrer : « Que je marque ou pas, moi je grossis ». Gentillet …