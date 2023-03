Stade Rennais - OM : Genesio tacle ses joueurs, ils ont tenté un coup vicieux face aux Marseillais !

Zapping But! Football Club Stade Rennais - INFO BUT! : la Lazio passe à l'attaque pour Benjamin Bourigeaud

Le Stade Rennais avait une occasion en or d’enfoncer la tête des Marseillais sous l’eau après leur débâcle contre le PSG et Annecy mais ils ne l’ont pas saisie, hier au Roazhon Park. C’est en effet l’OM qui s’est imposé en clôture de la 26e journée de L1 grâce à Sead Kolasinac (1-0). Après la rencontre, Bruno Genesio n’a pas été tendre avec ses joueurs, bien trop naïfs à son goût.

« On a vu la différence entre une équipe mature et une autre moins mature, a réagi Bruno Genesio. Quand vous voulez lutter pour le haut de tableau et le podium, vous devez montrer beaucoup plus de maturité. On connaissait l’importance de ce premier but et ce n’est pas admissible d’encaisser un but comme celui-là. L'arbitre n’est pas obligé de siffler. Quand vous voulez concurrencer ce genre d’équipe, ce n’est pas possible de prendre un but aussi ridicule. Nous, on a essayé de faire la même chose et vous avez vu ce qu’il s’est passé ? Alexis Sanchez est venu couper l’action. Le match se résume à ça (...) C’est un coup d’arrêt qui nous montre qu’il est difficile pour nous de lutter contre ce genre d’équipe. »

Après la rencontre, Éric Wattellier a décrypté l’action d'école sur laquelle l’OM a marqué en confirmant que les Rennais avaient tenté le même coup de Trafalgar. Sans réussite. « Sur le coup-franc marseillais, il n’y avait pas de consigne, a-t-il déclaré. Je n’avais pas dit qu’il fallait attendre le coup de sifflet. Rennes a même essayé de le faire mais sans réussite mais c’est bien, il faut laisser un peu jouer non ? »