Stade Rennais - OM : les réactions de Laborde et Rongier après le match

Gaëtan Laborde (Stade Rennais) : "Aujourd’hui on a fait un match d’hommes. On s’est dit qu’il fallait être prêt dans l’intensité et dans les duels, et c’est exactement ce qu’on a fait. L’équipe à bien répondu présent et je suis fier des gars. Et c’est exactement ce qu’on a fait. Ont été prêts le public a été extraordinaire et je pense qu’on mérite cette victoire."

Valentin Rongier (OM) : "On n’a pas fait le bon match, surtout qu’on n’est pas bien rentré dans cette rencontre. On savait qu’ils allaient venir nous chercher haut et nous mettre la pression. On n’a pas réussi à faire ce qu’on voulait et ils ont été meilleurs que nous. On n’a pas fait ce qu’il fallait et on va tout faire pour remporter le match de la semaine prochaine."

Pour résumer Le Stade Rennais s’est imposé (2-0), à domicile contre l’OM, à l’occasion de la 37ème journée de Ligue 1. Découvrez les réactions de Gaëtan Laborde et de Valentin Rongier après cette rencontre qui fait perdre la seconde place à l'OM.

Adam Duarte

Rédacteur