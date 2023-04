Stade Rennais, OM : Mandanda secoue ses partenaires avant le déplacement à l'OL

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Steve Mandanda s'est mis en mode guerrier pour la fin de saison. Face aux micros ce vendredi, il a fait étalage de sa détermination. « On est irréguliers depuis deux mois, c'est ce qui nous fait défaut, mais on est conscients qu'on a pas mal de qualités, on l'a prouvé sur beaucoup de matches et il faut retrouver cet état d'esprit qui était le nôtre dans notre belle série de 17 matches sans revers », a notamment martelé l'international tricolore qui ne s'imagine pas rater l'Europe.

Mandanda se moque de son avenir, il ne pense qu'à l'Europe !

« En signant ici, je ne suis pas venu pour finir sixième ou septième, donc on a cette détermination de finir européens, ça va se jouer entre quatre-cinq équipes, on en fait partie, à nous d'être le plus régulier pour être à la fin dans les cinq (…) Le coach l'a dit, ce serait un échec personnel pour lui (en cas d'absence de Coupe d'Europe) mais ce serait un échec également pour moi et pour le groupe».

Quant à savoir s'il aura toujours la flamme pour Rennes avant d'aborder sa deuxième et dernière année de contrat chez les Rouge et Noir, Steve Mandanda a répondu dans le présent : « En tout cas, aujourd'hui, je l'ai toujours, et normalement, la saison prochaine, si les dirigeants et le coach sont satisfaits de ce que je fais, je devrais être encore là. Mais ce n'est pas le plus important. Il reste neuf matches et même si ça ne vous plaît pas, je sais, on est focus sur le match de dimanche, qui conditionne celui d'après (Reims) pour gagner en confiance. Donc, c'est important de ne pas trop se projeter, de jouer ce match-là à Lyon à fond ».