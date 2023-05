Stade Rennais : on connaît l’entraîneur rennais pour la saison prochaine

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Si une grande valse des bancs de touche se prépare cet été en Ligue 1, cela ne concernera pas le Stade Rennais... Et ce quel que soit le dénouement de la saison alors que les Rouge et Noir se battent avec Lille, Monaco et Lyon pour une place en Coupe d'Europe.

Genesio confirme pour son avenir au Stade Rennais

En conférence de presse ce jeudi à deux jours du match décisif entre Rennes et l'ASM, Bruno Genesio a été très clair sur son cas personnel : il sera encore en poste l'an prochain, lui qui a prolongé l'été dernier jusqu'en juin 2025. « Oui, tout est clair : je serai l'entraîneur », a-t-il martelé, lui qui a la confiance de son directeur sportif et ami Florian Maurice ainsi que de son actionnaire majoritaire François Pinault.

La saison prochaine, il est même prévu que Bruno Genesio dispose de prérogatives élargies avec un vrai regard sur le recrutement de son club.