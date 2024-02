Stade Rennais : penaltygate à Rennes, Terrier et Stéphan calment le jeu

Zapping But! Football Club Stade Rennais : top 10 des transferts les plus chers

Martin Terrier a inscrit un doublé ce dimanche face à Clermont. Il aurait même pu signer un triplé pour le Stade Rennais si on ne l'avait empêché de tier un pénalty, accordé aux Bretons avant la pause et raté par Ludovic Blas.

"On va régler ça en interne"

Un échec qui se transforme désormais en penaltygate. Car au moment de prendre le ballon afin de tirer, l'ancien nantais sait qu'il doit logiquement laisser l'opportunité à Terrier, comme le veut la règle en l'absence du tireur habituellement désigné, Benjamin Bourigeaud. Problème, Blas voit sa frappe repousser par Diaw, le gardien clermontois, et le Roazhon Park le siffler.

Au terme de la rencontre, Martin Terrier et Julien Stéphan ont tenté de dédramatiser le dossier. Terrier : "Je n’ai pas envie d’en parler publiquement. On va discuter à froid, on l’a un peu fait. Il n’y a pas de problème avec Ludo, au contraire, j’aime beaucoup l’homme. Il y a peut-être eu une incompréhension dans le staff, mais oui, j’étais désigné numéro 1. Il y a parfois discussion, j’en ai déjà laissé. Mais il n’y a rien de mal, pas de problème." Pour Julien Stéphan, "ce n'est pas une situation qui va se gérer à la mi-temps. On va gérer ça entre nous, à la reprise de l'entraînement. On va régler ça en interne, comme on doit le régler."

