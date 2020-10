Stade Rennais : Pierre Ménès crie à une injustice qui pourrait être fatale aux Rennais

Le Stade Rennais est mal embarqué. Hier après-midi, le club breton s’est envolé vers Séville sans Eduardo Camavinga ni Steven Nzonzi. Le champion du monde 2018 a été privé d’un retour en Andalousie par l’UEFA pour « comportement antisportif ».

« On a eu la décision en début d’après-midi avant de décoller, a expliqué Julien Stéphan hier en conférence de presse. Pour être très transparent, a l'issue du match (face à Krasnodar, 1-1, mardi dernier), il y a eu un contrôle antidopage. Avec un peu de frustration, Steven a eu un geste d'humeur en shootant dans une bouteille. Pour nous, c’est très pénalisant et très regrettable. »

« Plus d’émotion, plus de mauvaise humeur »

Pierre Ménès n’a pas vraiment compris la dureté de la sanction imposée par l’instance européenne. « Nzonzi suspendu pour un geste d’humeur sur une bouteille d’eau (a-t-elle porté plainte ?). Il semble donc que toutes les instances on se soit mis d’accord pour un monde aseptisé. Plus d’émotion plus de mauvaise humeur. Monde de naze », a-t-il assuré dans son style caractéristique sur Twitter.