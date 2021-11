Stade Rennais : Pierre Ménès fait vider à Genesio son sac sur son passé sulfureux à l’OL !

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Bruno Genesio a pris une petite revanche sur ses détracteurs à l’OL. Juste avant la trêve internationale, la large victoire du Stade Rennais contre les Gones a montré à la France du football à quel point il était un entraîneur de valeur. Lui qui était surnommé ironiquement « Pep Genesio » sur les bords du Rhône.

« Au début, je l’ai mal pris parce que je trouvais que c’était moqueur, péjoratif. Et petit à petit, comme j’adore Guardiola, je l’ai pris à la rigolade », a-t-il confié à Pierre Ménès. Comme si cela ne suffisait pas, ce même Genesio a été critiqué pour ses choix tactiques et même pris en grippe par les supporters lyonnais... mais pas seulement.

« J’ai été critiquable. Je me suis parfois trompé, assume-t-il. Si on ne veut pas être critiqué, il ne faut pas faire ce métier. Mais certaines personnes – et on sait de qui je veux parler – se sont moquées de moi, y compris quand je faisais des choses bien. Et c’est ça que je n’accepte pas. »

