Stade Rennais : Pierre Ménès pousse Genesio à secouer 3 joueurs avant l'OM

Nommé jeudi sur le banc du Stade Rennais, Bruno Genesio a débuté sa mission à avec son adjoint Dimitri Farbos agrégé au staff existant. Après avoir démarré sa mission deux jours plus tard, l’ancien entraîneur de l’OL aura eu quatre séances pour préparer le déplacement à Marseille, où il sera privé du milieu Jonas Martin et d’Hamari Traoré, suspendus.

Genesio a indiqué qu’il devrait poursuivre avec un système rodé par son prédécesseur (4-2-3-1 ou 4-3-3) et pourrait laisser Damien Da Silva sur le banc. Qu’en sera-t-il des autres ? Pierre Ménès lui a donné quelques pistes.

Ménès attend plus de Doku, Guirassy et Terrier

« J’aime beaucoup Bruno, c’est quelqu’un de gentil que j’ai connu comme joueur, a-t-il analysé dans sa pastille Pierrot Face Cam. Il n’a pas tout fait bien à Lyon mais il a gagné de grands matches et on voyait du foot ! Dès son arrivée à Rennes, il a assumé le déséquilibre de ses équipes alors que Rennes ces derniers temps est une équipe trop équilibrée. Maintenant, a-t-il le matériel joueurs pour changer les choses ? Est-ce qu’il va faire de Doku un joueur efficace, ce qui n’est absolument pas le cas. Est-ce qu’il va faire de Guirassy un meilleur attaquant ? Est-ce qu’il va faire de Terrier un joueur plus régulier ? C’est quand même une attaque à 50 millions et il n’y a pas un mec à 5 buts... »