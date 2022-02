Stade Rennais : Pierre Ménès s'extasie du jeu breton et cite trois coups de cœur

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Pierre Ménès a été subjugué par la prestation du Stade Rennais face à Montpellier (4-2) vendredi soir. Sur son site, l'ancien trublion du CFC a dit tout le bien qu'il pensait de l'équipe de Bruno Genesio en mettant en avant quelques individualités :

« Il y a vraiment de jolis joueurs de foot dans cette équipe rennaise. Bourigeaud (un but, une passe décisive), Terrier (un but et un penalty provoqué), Majer (un but et une intelligence de jeu au service d’une technique veloutée, tout ce que j’aime dans le foot)… », a-t-il écrit, avant de tancer un Montpellier trop « Savanier-dépendant » et sans défense.

« Il faut reconnaître que sur ce match, l’équipe de Dall’Oglio était décimée en défense. Quand Sakho n’est pas là, on voit clairement la différence », a-t-il conclu.

Rennes qui retrouve de sa superbe à Montpellier, Nice qui arrache le nul à Strasbourg et Paris qui renverse des Verts pas ridicules : analyse des trois premiers matchs de cette 26e journée.https://t.co/HOJnEMLIX9 — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 26, 2022