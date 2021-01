Stade Rennais : Pierre Ménès s'incline devant un indésirable héroïque de Stéphan

Le Stade Rennais va mieux depuis un bon mois. Après une période post C1 très compliquée à gérer, Julien Stéphan a su trouver la bonne formule pour relancer la machine en redonnant notamment sa chance à Clément Grenier. Désormais titulaire dans l’entrejeu et encore décisif dimanche à Brest (2-1), l’ancien milieu de l’OL enchaîne les bonnes prestations et a été salué par Pierre Ménès.

« Quand on se souvient de la façon dont il a été traité... »

« Les Rouge et Noir ont forcé la décision sur un penalty douteux transformé par Grenier. C’est la deuxième fois en quelques matchs que l’ancien Lyonnais inscrit le but de la victoire, a-t-il analysé sur son blog. Quand on se souvient de la façon dont il a été traité et qu’on constate qu’il est de nouveau titulaire dans cette équipe, cela en dit long sur sa force de caractère et je suis vraiment content pour lui. »