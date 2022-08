Stade Rennais : Pierre Ménès se paie les Bretons après leur première ratée à Lorient

Zapping But! Football Club Stade Rennais : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Noir

Dans son débrief de la première journée de Ligue 1, Pierre Ménès a cogné sur le Stade Rennais, qui s'est loupé pour sa première de la saison au Roazhon Park face au FC Lorient (0-1). Le consultant a dégainé. « Rennes ? La déception a été totale » « On attendait les débuts du Stade Rennais qui est un gros outsider de ce championnat mais la déception a été totale. On a vu une équipe molle avec des individualités hors du coup à l'image de Majer totalement méconnaissable. Pourtant en première période, Lorient n'a rien proposé. Les Merlus étaient là pour faire le 0-0 et ça se voyait. Ce n'est qu'en constatant l'apathie rennaise qu'ils ont commencé à s'enhardir en seconde période... », note l'ancienne vedette du CFC. Pour lui, le faux départ de Rennes n'est pas un coup d'arrêt mais il inquiète quand même : « Ce n'est pas un coup d'arrêt, ça n'existe pas en première journée mais ce n'est pas un très bon début pour Rennes qui va devoir corriger le tir. Notamment dans l'implication ».

Ménès cartonne le Stade Rennais Pierre Ménès n'est pas tendre avec le Stade Rennais suite à la défaite des hommes de Bruno Genesio, au Roazhon Park, face au FC Lorient (0-1). Il tire à vue contre la déception de cette première journée de Ligue 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life