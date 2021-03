Stade Rennais : Pierre Ménès sur la touche, Doku se lâche avant Reims

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Pierre Ménès sera absent sur le plateau du Canal Football Club dimanche. Selon L’Équipe, le consultant de Canal+ est suspendu « jusqu’à nouvel ordre » par la direction de la chaîne cryptée à la suite du documentaire de Marie Portolano sur le sexisme dans le monde des médias.

Drôle de pied-de-nez : Jérémy Doku, sa plus grande cible en Ligue 1, coule des jours heureux dans le même temps. Pour sa première sélection hier avec la Belgique contre la Biélorussie (8-0), l’ailier du Stade Rennais (18 ans) a été au four et au moulin.

Doku a bien fêté sa première avec la Belgique

En 76 minutes de jeu, Doku a ainsi rendu une feuille de statistiques digne des plus grands : 1 buts, 2 passes décisives, 6/11 dribbles réussis et enfin 9/16 duels remportés ! Le Stade de Reims, prochain adversaire du Stade Rennais en L1 (dimanche, 15h), peut commencer à se faire du souci.