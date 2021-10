Stade Rennais : Pierre Ménès voit le SRFC doubler l’OGC Nice et le RC Lens

Zapping But! Football Club Stade Rennais : le palmarès des Rouge et Noir

Le Stade Rennais s’est stabilisé. Après un début de saison chancelant, les hommes de Bruno Genesio ont su retrouver leurs esprits et comptent désormais comme les épouvantails du championnat de France.

Pierre Ménès, très attentif aux performances du club breton (15 points), estime même qu’il a de grandes chances de retrouver les sommets se caler dans la roue du « PLM » et de l’AS Monaco pour doubler tôt ou tard le RC Lens (18) et l’OGC Nice (16).

« Rennes fait partie des clubs qui peuvent atteindre une place en Ligue des champions si tout va bien et en Ligue Europa si tout va normalement, a-t-il analysé sur son blog. Paris, Marseille, Lyon et Monaco sont au-dessus mais Rennes a battu le PSG. L’équipe commence à mieux tourner. Elle devient agréable à regarder, donc c’est un candidat à l’Europe c’est évidence. Mais vu le budget et le recrutement cet été, c’est la moindre des choses. »

